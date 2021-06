Наютре Слово живота за младих

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стретнуце Слово живота за младих, на хторим госц будзе Деян Павлович, будзе отримане наютре у просторийох Каритасу на 19 годзин.

Слово живота з Євангелиї хторе ше будзе розпатрац з тей нагоди Нє кажде хто ми гутори Господи, Господи! войдзе до Царства нєбесного, алє тот хто сполнює волю Оца мойого котри на нєбе! (Мт 7,21).

Госц Деян Павлович мастер инжинєр електротехнїки и рахункарства, предсидатель Пакт Рутеноруму и длугорочни фодбалер. Музични госц вечара будзе Александра Русковски.

