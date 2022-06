Наютре схадзка УО Заводу за културу ВР

НОВИ САД – Управни одбор Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) наютре отрима 9. схадзку у просторийох Заводу, на 17 годзин.

На Дньовим шоре ше находза вкупно дзевец точки, спомедзи хторих розпатранє звиту и предклад Ранґ лїстини фаховей Комисиї за оценьованє проєктох послатих на Конкурс за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметности рускей заєднїци у Републики Сербиї, як и приношенє Одлуки о розподзельованю средствох по Конкурсу.

На схадзки будзе и верификани контракт о роботи зоз новим директором Заводу за културу ВР Сашом Сабадошом.

