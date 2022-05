ШИД – Наютре, од 10 по 17 годзин, зоз жеми буду хемийно третировани явни желєни поверхносци на подручу Шиду процив инсекта клїща.

Як ше наводзи у спозореню, найменєй пол годзини после хемийного третированя нє треба пребувац на третированих поверхносцох.

