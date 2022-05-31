Наютре у Бикичу роботня за дзеци „Кухня то школа”

НОВИ САД/БИКИЧ ДОЛ – Пре пременку обовязкох, промоция популарней сликовнїци отрима ше стреду, 1. юния, на 16 годзин у Основней школи „Сримски фронт” у Бикич Долу.

У рамикох промоциї сликовнїци за дзеци зоз вифарбйованку „Кухня”, єдна з авторкох и редакторка часопису за дзеци „Заградка” Мелания Римар дзецом отрима роботню, зоз котру годни збогациц свойо знанє о кухнї и о руских єдлох.

Сликовнїца и вифарбйованка „Кухня” часц проєкту „Кухня то школа”, котри реализовани з векшинску финансийну потримовку Буджетского фонду за национални меншини Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ.

У сликовнїци „Кухня” поучни и франтовлїви писньочки сениорох руских творох за дзеци написали Агнета Бучко Папгаргаї, Силвестер Д. Макаї, Серафина Макаї, Юлиян Пап, Мелания Римар и Оксана Мудри Недич. Илустрациї сликовнїци и вифарбйованки креирала Мария Ковачевич.

(Опатрене 25 раз, нєшка 25)