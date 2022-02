Наютре у Коцуре „Капушнїк фест”

КОЦУР – На площи опрез Дома култури у Коцуре наютре, 5. фебруара, будзе отримана перша по шоре манифестация „Капушнїк фест”, у орґанизациї Туристичней орґанизациї општини Вербас. За тот дзень орґанизаторе пририхтали рижнородну и богату програму.

Шицких заинтересовани нащивителє манифестациї, од 10 по 11,30 годзин, буду у можлївосци нащивиц Етно клуб „Одняте од забуца” и опатриц богатство скарбу народох котри жию у Коцуре, а котре ту зачуване и виложене.

За 12 годзин заказане святочне отверанє манифестациї и шицких провадзацих програмох. Нащивителє годни уживац у музики тамбурового оркестра, безплатним коштованю капушнїкох характеристичних за тот валал, а за наймладших орґанизаторе пририхтали друженє зоз аниматорами.

У орґанизованю, окрем компетентних зоз Туристичней орґанизациї, учасц вжали и представнїки Општини Вербас, Месней заєднїци Коцур, представнїки КУД „Жатва”, жени зоз Активу женох, КУД „Завичайне врело” и представнїки Євангелскей церкви зоз Коцура.

Орґанизаторе поволали валалчанох и шицких других заинтересованих же би ше наютре, 5. фебруара, од поладня прешейтали през центер Коцура и опатрели цо шицко пририхтане у рамикох манифестациї.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)