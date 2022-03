КОЦУР – Наютре, 5. марца, у Велькей сали Месней заднїци у Коцуре будзе отримана промоция кнїжки мр Анти Недича Римокатолїцка церква „Шицких святих” у Коцуре 160 роки од вибудови церкви.

Римокатолїцка парохия „Шицких святих” у Коцуре поволала шицких заинтересованих валалчанох же би присуствовала промоциї.

Початок промоциї заказани за 18 годзин.

