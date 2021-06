КОЦУР – У просторийох коцурского Етно клуба „Одняте од забуца” наютре, 24. юния, Здруженє „Музични куцик” орґанизує Рочни концерт на котрим школяре буду мац нагоду указац свою цалорочну роботу.

Концерт почнє на 18 годзин, а поволани шицки заинтересовани же би пришли послухац и потримац дзеци котри у „Музичним куцику” уча грац на розличних инструментох.

Уход на концерт шлєбодни.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)