НОВИ САД – У рамикох преслави 75-рочнїци Руского културного центру, наютре будзе отримани концерт Женскей вокалней ґрупи РКЦ Версе и Хлопскей шпивацкей ґрупи РКЦ.

Як госц на концерту наступи Смикови квартет Инуендо.

Концерт почина на 19 годзин, а уход шлєбодни.

