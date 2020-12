НОВИ САД – Традицийна крачунско-новорочна програма „Пахулька” будзе отримана наютре од 15-17 годзин у новосадским Руским културним центру.

Тогорочна програма будзе прилагодзена епидемиолоґийним миром котри запровадзени пре ширенє коронавирусу, та место звичайней програми буду орґанизовани креативни роботнї на котрих буду участвовац дзеци котри по новосадских школох факултативно уча руски язик.

