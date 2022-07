Наютре у Руским Керестуре Пасулїяда

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє младих „Пакт Рутенорум” наютре на керестурским базену, першираз орґанизує змаганє у вареню пасулї – Пасулїяду.

Истого дня, на истим месце, будзе отримане и змаганє у вареню пасулї у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”, чийо екипи ше буду змагац и у рамикох керестурскей Пасулїяди, и окреме.

Обчекує ше же на Пасулїяди буду участвовац коло 20 екипи.

Орґанизаторе ше постарали и же би нащивителє нє остали гладни, та пасулю будзе вариц и Йовица Ґецан спред „Винтидж гилу”, хтору годно и купиц, а друженє будзе попровадзене зоз акустичним бендом „Ивица и Фркля”.

За учашнїкох буду обезпечени и награди, а змаганє почнє на 10 годзин.

