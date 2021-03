РУСКИ КЕРЕСТУР – У церковней порти Катедралней церкви св. оца Миколая, будзе орґанизовани традицийни Вельконоцни вашар, хтори будзе тирвац од 8 до 13 годзин. Пре епидемиолоґийну ситуацию шицки ше муша притримовац превентивних мирох.

На Вашаре годно купиц вельконоцни прикраски, писанки, пасочки и друге, а тиж дац и добродзечни прилог до каритасовей касочки, понеже Вашар орґанизує парохийни Каритас керестурскей парохиї.

