Наявени нови мири за польопривреднїкох у рамикох ИПАРД програми

КУЛА – Стреду, 3. марца, у Кули представена ИПАРД (Инструмент предприступней помоци за рурални розвой) програма, дзе Сладяна Ґлушевич зоз Реґийней розвойней аґенциї Бачка упознала польопривреднїкох зоз дотерашню реализацию тей програми, пренєсла искуства кед слово о апликованю за ИПАРД програму и понукла шицки информациї хтори нєобходни же би ше позберало потребну документацию.

Ґлушевичова наявела же Министерство польопривреди Републики Сербиї у априлу, маю и юнию того року, будзе акредитовац три нови мири хтори ше одноша на унапредзованє польопривредней продукциї у Сербиї, односно, на набавку механїзациї, вибудов обєктох, фармох, подзвигованє и опрему за овоцнїки, склєняни загради и пластенїки.

Тиж, нови мири предвидзую и инвестициї до вибудови и опреманя преробкових капацитетох (млєкари, месари, овоцнїки и винїци), док ше треца мира будзе одношиц на розвой руралного туризму.

Презентацию вєдно орґанизовали Реґийна розвойна аґенїия Бачка и Канцелария за локални економски розвой општини Кула, а иста тота Канцелария за локални економски розвой општини Кула (Општинска управа, канцелария 311 або на телефон 025/751-189) заинтересованим польопривреднїком понука шицки нєобходни информациї о ИПАРД програми.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)