Наявени укладаня до култури у шицких местох општини Кула

КУЛА – У Подобовей ґалериї Културного центру у Кули пременєни авзлоґ, а пошвидко будзе убудована и найсучаснєйша опрема за зогриванє и хладзенє, же би шицко було порихтане по початок Републичного фестивалу аматерских театрох Сербиї.

З нагоди палєня фестивалского огня и подзвигованя фестивалскей застави на ярбол у Подобовей ґалериї будзе отворена гуманитарна вистава сликох зоз 16. Подобового сходу Здруженя охорених од мултиплей склерози Заходна Бачка, хтори нєдавно отримани у Зомборе.

Роботи на реконструкциї Подобовей ґалериї вчера обишол предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, хтори гварел же значни средства видвоєни за укладаня до култури, як за Културни центер у Кули, так и за Подобову ґалерию, и за шицки доми култури и културно-уметнїцки дружтва у шицких местох кулскей општини.

