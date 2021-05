На Вельку ноц у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – Вирни грекокатолїцкей церкви Святого арханґела Михаїла у Ґосподїнцох, найрадоснєйше християнске швето, Вельку ноц, тиж означую по юлиянским календаре. Под час вельконоцних шветох Служби Божо у ґосподїнскей церкви служели о. Михаил Холошняй и о. Борис Холошняй.

На Перши дзень Велькей ноци, внєдзелю 2. мая, велька Служба Божа була на 8 годзин, служел ю и пошвецал пасхални кошарки у парохиялним дворе домашнї священїк о. Михаил Холошняй.

На Други дзень Велькей ноци, Служба була на 12 годзин, а на нєй и мированє. На Треци дзень Велькей ноци Служба була на 8 годзин.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)