На виберанкох право гласа маю 6.501.689 особи

БЕОҐРАД – Републична виберанкова комисия (РВК) вчера сообщела же на наиходзацих виберанкох право гласа маю 6.501.689 особи, а гласац ше будзе на 8.255 гласацких местох.

Конєчне число гласачох утвердзене на основи ришеня Министерства за державну управу и локалну самоуправу котре вчера заключело виберацки список.

Гласацки лїстки ше почало друковац вчера у друкарнї Службеного гласнїку, а будзе видруковане исте число лїсткох кельо єст и виберачох. Лїстки за вибор предсидателя Сербиї буду белавей, а за посланїкох шивей фарби.

Як сообщела РВК, того року 3. априла од 7 рано буду отворени вкупно 8.255 виберацки места, од котрих 29 у заводох за витримованє виновних санкцийох, а аж 77 места у иножемстве и то у 34 державох. Гласац годно по 20 годзин.

Виберанкова цихосц почина 31. марца на полноци, а тирва по 20 годзин 3. априла, односно по заверанє виберацких местох.

Звит о резултатох виберанкох РВК ма поднєсц найдалєй 96 годзини од завераня виберацких местох.

