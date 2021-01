БАЧИНЦИ – На Вилїю, 6. януара, по словох пароха о. Дарка Раца, на 10 годзин будзе служена Василийова Служба Божа зоз Вечурню. На 11,30 годзин буду служени Царски часи, а Всаночне крачунске будзе на 22 годзин.

На Рождество Христово, 7. януара, Служба Божа и мированє буду на 10 годзин, а Служби Божо на 10 годзин буду и 8. януара на Собор Пресвятей Богородици и 9. януара на швето Першомученїка Штефана.

