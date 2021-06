РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботна схадзка проєктного бироу Националного совиту Руснацох и Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур будзе отримана наютре на 10 годзин у єй просторийох.

На схадзки будзе слова о евентуалних заєднїцких проєктох з хторима би ше ришовало конкретни проблеми.

Таки схадзки уж отримани у Шидзе и Дюрдьове.

