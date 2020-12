ДЮРДЬОВ – На вовторок, 29. децембра, будзе отримана акция добродзечного даваня креви у орґанизациї Червеного крижу Жабель и Заводу за трансфузию креви Войводини з Нового Саду.

Акция будзе отримана од 8 по 11,30 годзин у святочней сали Месней заєднїци Дюрдьове.

Орґанизаторе поволую добродзечних давательох креви же би ше одволали на тоту гуману акцию, алє и гевтих котри ше жадаю приключиц и помогнуц людзом у потреби.

