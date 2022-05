На Войводянскей школярскей олимпияди и Керестурци

ЗРЕНЯНИН/РУСКИ КЕРЕСТУР – У Зренянину на 9. Спортскей олимпияди школскей младежи Войводини, хтора тирва од 19. по 22. май, вчера участвовали и школяре з Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” хтори ше змагали у столним тенису.

За екипу основней школи наступели Иґор Фейди школяр 7. класи и Матей Макаї зоз 6. класи и екипно завжали 4. место од 8 екипох. Фейди ше змагал и поєдинєчно и бул седми.

Штредню школу представяли шестри Мария и Наталия Жирошово, школярки 1. и 2. класи ґимназиї, хтори були седми. На змаганє их провадзели наставнїк Славко Пап и професор Любомир Орос, хтори викладаю физичне воспитанє.

Перши дзень Школярскей олимпияди з керестурскей Школи зоз атлетики ше змагала Ивона Рац школярка 6. класи. Ивона у дисциплини скок до висока прескочела 1, 30 цм и була 10. од 16 змагательох. Рацову за змаганє пририхтала професорка физичного воспитаня Саня Еделински.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)