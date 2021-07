На Гиподроме красне число и змагательох. и нащивительох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, на Гиподроме Леї, у орґанизациї керестуркого Конїцкого клубу Русин, отримани ище єдни дринґацки коньски обегованя.

На Гиподроме орґанизовани осем єднозапрагни дринґацки обегованя на 1800 метери, у хторих участвовали конї власнїкох з рижних местох зоз Войводини и Сербиї, а орґанизоване и бежанє за реквалификациї.

За найлєпших були предвидзени погари, а перши штири места у каждей обеговацкей точки достали пенєжни и робни награди.

Богату програму пририхтал Конїцки клуб, а на хторей попри осем дринґацких обегованьох нащивителє мали нагоду видзиц и дефиле парадних запрагох, як и интересантни бависка за дзеци и старших.

Єдини змагатель зоз домашнього клубу бул Янко Планчак, хтори зоз коньом Вихор Ж. М., у трецим кругу змаганя освоєл шесте место, а хторого вожел Владислав Планчак.

И конь Парма Ферм, власнїка Ивана Медєша зоз Керестура, тиж участвовал на дринґацких обегованьох и освоєл високе друге место у шестим кругу змаганя. Иванов конь наступел за Конїцки клуб Бачка зоз Суботици, хторому тренер Моника Кеченович, а вожел го Борис Кеченович.

Змаганє отримане под покровительством Општини Кула, з помоцу кереструских ремеселнїкох, поднїмательох, привреднїкох и числених поєдинцох.

