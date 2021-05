На дньовим шоре кадрово пременки

НОВИ САД – У Руским културним центре у Новим Садзе вчера отримана схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох. Члени Одбору прилапели шицки точки дньового шору хтори буду розпатрани на предстояцей схадзки Националного совиту на пияток, 28. мая, на истим месце.

Члени Националного совиту на шлїдуюцей схадзки буду одлучовац о кадрових пременкох, односно о менованю членох управних и надпатраюцих одборох установох лий є снователь – Руского народного театру Петро Ризнич Дядя, Заводу за културу войводянских Руснацох, Новинско видавательней установи Руске слово, як и членох Роботного цела Проєктни биро и директора нашого театру.

На наиходзацей схадзки Националного совиту члени даю и думанє о упису студентох у школским 2021/2022. року. Спрам предкладу одлуки о упису студентох и таблїчкох Покраїнского секретарияту за високе образованє и науково-виоглєдовацку дїялносц на буджетне школованє на основни струковни студиї, основни академски студиї и интеґровани студиї, у тим случаю на Оддзелєнє за русинистику на Филозофским факултету, число студентох на буджету хтори жадаю студирац праве на тей програми остава исте як и прешлого року.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)