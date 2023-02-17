На драги до статусу моделу установи

Модел установи то цошка цалком нове у образованю и у Републики Сербиї ище нє исную модели установох, та ше Школа „Петро Кузмяк”, як єдна зоз шейсцох школох пионирох хтори перши преходза през тот процес, нашла пред новима професийнима виволанями. На тей драги єй помагаю Центер за интерактивну педаґоґию, УНИЦЕФ и Министерство просвити през рижни обуки, стретнуца, наставни и звонканаставни активносци и креираня нових иновативних и инклузивних праксох

Глєдаюци нови можлївосци за унапредзованє своєй образовней пракси, керестурска школа ше прешлого лєта приявела на конкурс Министерства просвити „Унапредзени ровноправни приступ и закончованє предуниверзитетского образованя за дзеци хторим потребна додатна потримовка – Учме шицки вєдно”. Сама приява на тот конкурс вельо вимагала и требало позберац документацию и доказац же праве наша школа адекватни кандидат за участвованє у тим проєкту Министерства, алє резултати зложней тимскей роботи нє виостали.

Школа „Петро Кузмяк” постала єдна спомедзи шейсцох школох у Републики Сербиї хтора през наведзени проєкт постала кандидат за модел установи за инклузивне образованє. Модел установи дефиновани у Закону о основох системи образованя и воспитаня и одноши ше на установи хтори витворююю винїмково резултати у образовней и воспитней роботи, а окреме ше визначує у доприношеню образовней и воспитней пракси у складзе зоз принципами и цилями образованя и воспитаня.

То дацо цалком нове у образованю и у Сербиї ище нєт модели установох, та ше школа „Петро Кузмяк”, як єдна зоз шейсцох школох пионирох хтори перши преходза през тот процес, нашла пред новима професийнима виволанями. На тей драги єй помагаю Центер за интерактивну педаґоґию, УНИЦЕФ и Министерство просвити през рижни обуки, стретнуца, наставни и звонканаставни активносци и крераня нових иновативних и инклузивних праксох хтори оможлївюю розвиванє шицких школярох у складзе зоз їх потенциялами и интересованями у безпечним и порушуюцим окруженю.

Скрацена назва проєкту „Учме шицки вєдно” зжато описує активносци шицких актерох у образованю, од самого Министерства, наставнїкох, школярох, та по родичох и локалну заєднїцу. Без огляду на тото же инклузивне образованє уж длугши период уведзене до нашого школства, нажаль, ище вше є нєдостаточно прилапене и порозумене. Медзитим, тот проєкт розбива предрозсудки хтори исную о инклузивним образованю, прето же инклузивне образованє препознава потреби шицких дзецох и прилагодзує ше им през оптимално креирани активносци. Каждому школярови, без огляду на школски успих и посцигнуца, може затребац даяка файта потримовки и школа ту може вельо поробиц поднїмаюци адекватни крочаї.

Обчекує ше же ше резултати у обласци иновативней и инклузивней пракси нашей школи континуовано предлужа розвивац и унапредзовац, бо през проєкт наставни кадер интензивно подзвигує свойо компетенциї у обласци иновацийох и инклузиї на висши уровень. Кед наша школа постанє модел установи, обчекуєме же наша пракса постанє видлїва, як у локалней заєднїци, алє и ширше, у системи образованя през горизонталне ученє и менторску потримовку другим школом. Окрем активносцох за наставнїкох и школярох, у проєкту предвидзени и активносци за родичох, локалну заєднїцу и релевантни институциї.

През тот проєкт наша школа креирала и нову визию по хторей би требала постац препознатлїва по ориґиналносци, медзинародним сотруднїцтве, практичносци, применлївосци, инклузиї и иновативносци, як и константним фаховим усовершованю и лидерству у витворйованю цильох отримуюцого розвою у локалней заєднїци, алє и у ширшим окруженю.

Процес поставаня модел установи и сам проєкт тирваю два роки, а после успишного законченя шлїдзи доставанє того статусу. То би, попри тим же є преглашена и за школу од окремного значеня за АП Войводину, була велька чесц и припознанє хторе би нам отворело нови можлївосци и положело Школу „Петро Кузмяк” на мапу релевантних образовних инситуцийох у Сербиї.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.