На змаганю у Кули, окреме ше визначел Марко Илич

КУЛА – На змаганю когуцикох ФК Русин, хторе отримане всоботу, 5. юния, у Кули, школяре 1. и 2. класи страцели од своїх парнякох зоз Кули, з резултатом 5:3 (2:2), а кус старши когуцики, школяре 3. и 4. класи тиж поражени од Кулянцох з резултатом 5:4 (2:1).

У першим змаганю, найвецей ше визначел Марко Илич, хтори за свою екипу дал аж три ґоли, док у другим змаганю два ґоли за Русин дал Денис Чизмар, а по єден дали ознова схопни Марко Илич и Никола Планчак.

По словох тренера Сания Колошняя, кед ше роби зоз такима малима дзецми хтори ище початнїки, вше ше патри на тото же би ше шицки дзеци цо вецей уключовало до бависка, а нє тельо на резултат, же би ше нагоду за бавенє дало шицким.

Русиново когуцики наступели у составе – Тони Колошняї, Тони Надь, Тони Чижмар, Йован Бошкович, Валентин Гарди, Дзвонко Мудри, Марко Илич, Корина Будински и Даниел Фейди, Марко Драґутинович, Урош Плавшич, Лазар Плавшич, Єлисей Пап, Никола Планчак, Тони Орос, Никола Петкович, Анамария Сопка, Алекс Звинґ и Николая Рац.

