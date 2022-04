На Зонскей смотри драмскей творчосци будзе одбавена и „Винаˮ

ЧЕРВИНКА/РУСКИ КЕРЕСУТР – У Червинки, 8. априла, почнє 53. Зонска смотра драмскей творчосци Винко Ступар хтора будзе тирвац по 14. април, а на вовторок 12. априла зоз представу Вина, по тексту Небойши Ромчевича, у режиї Владмира Надя Ачима, представя ше и ґлумци Драмского студия Арт Дома култури Руски Керестур

Од 8. по 14. април буду одбавени шейсц представи у Доме култури у Червинки хтори почню на 20 годзин. На Смотри, хтора ноши назву по єдним спомедзи найлєпших аматерских ґлумцох Сербиї, наступя ґлумци аматере зоз – Руского Керестура, Кули, Червинки, Крущичу и Зомбору, а цена уходнїци будзе 200 динари.

Орґанизаторе и домашнї тей манифестациї Союз уметнїцкей творчосци Войводини, Културно просвитна заєднїца општини Кула и Дом култури Червинка, под покровительством Општини Кула.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)