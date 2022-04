ОПШТИНА ШИД – Вчера, на Квитну нєдзелю, по традициї, на богослуженьох у наших грекокатолїцких церквох у ппштини Шид пошвецени багнїтки.

У Шидзе Службу Божу служел парох о. Михайло Режак, а на початку богослуженя пошвецел багнїтки.

Парох о. Владимир Еделински Миколка служел Службу Божу и пошвецал багнїтки и у Беркасове и Бикичу.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)