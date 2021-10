РУСКИ КЕРЕСТУР – На Керестурским сайме 2021, котри будзе отримани нєшка у Руским Керестуре, шицки кнїжки НВУ „Руске слово” годно ше купиц туньши за 30 одсто.

Керестурски саям 2021 ше отрима нєшка у Майсторским доме з початком на 11 годзин.

Остатню верзию каталоґу можеце зняц на тим ЛИНКУ.

