РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни ше пририхтую за храмове швето – Кирбай – преношенє мощох св. о. Миколая.

Внєдзелю пред Кирбайом будзе вечарша Служба Божа на 19 годзин, после нєй Молебен до Пречистей Дїви Мариї. После Молебена богослов Ярослав Варґа од владику кир Георгия Джуджара приме нїзши чини. После того будзе предкирбайске Саночне.

Пондзелок, на саме швето, будзе ше служиц Служба Божа на 8 годзин рано, и Архиєрейска на 10 годзин з обходом коло церкви.

