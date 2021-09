На конкурс сцигли штернац рукописи

НОВИ САД – Зоз 1. септембром закончени Конкурс НВУ „Руского слова” за придаванє рукописох за 2022. рок. Як и предходних рокох, Конкурс ше указал як удатна форма за обезпечованє рукописох за обявйованє кнїжкох по руски. Редакция виражує задовольство зоз числом приятих рукописох. На нашу адресу сцигли 14 рукописи, розличних жанрох и писательох зоз розличних ґенерацийох. Свойо рукописи понукли:

Янко Рамач, Олег Румянцев и Ярослав Мишанич – ПРЕПИСКА КОВАЧ-МИШАНИЧ Вера Медич – НЄ МЕНЄЙ ОД ВИЧНОЦИ, поезия Владимир Дудаш Иванов – ГИБАЙЦЕ ШЕ БАВИЦ, писнї и приповедки за дзеци Оксана Мудри Недич – БОЖА КАТИЧКА У ЧЕРВЕНИМ КАПУЦИКУ, приповедки за дзеци Ксения Варґа – КЕРЕСТУРСКИ КАЛЕИДОСКОП, приповедки Мелания Боянович – ЧАПАШИ, роман Цецилия Мудри – ПИСНЇ И ПРИПОВЕДКИ ЗА ДЗЕЦИ Любица Кнежевич – МОНАХ И Я, роман Олена Планчак Сакач – КАРПАТСКИ ШАРКАНЬ, приповедка за дзеци, сликовнїца Оксана Тимко Дїтко – ПРИСЛОВНЇКИ У РУСКИМ ЯЗИКУ Силвестер Д. Макаї – ПИСНЇ И ПРИПОВЕДКИ ЗА ДЗЕЦИ Йоаким Грубеня – ФК РУСИН, РУСКИ КЕРЕСТУР Михал Рамач – У НАС НА САЛАШУ БУЛ ҐЕНЕРАЛ, приповедки Саша Сабадош – НУЛТА СИМФОНИЯ, приповедки и други прозни експерименти

Спрам утвердзеней процедури, рукописи ше пошлє на читанє членом Комисиї хтора да думанє о нїх, та ше з тим и одлучи хтори кнїжки нарок обяви НВУ „Руске слово”.

Резултати конкурсу буду познати по конєц рока и кажди автор будзе написмено обвисцени о нїх.

