На Костельниковей єшенї о творчим року видавательства

РУСКИ КЕРЕСТУР – Културна манифестация Костельникова єшень предлужена зоз вечаршу програму промоциї кнїжкох котра отримана у Доме култури Руски Керестур. Вечар представени тогорочни виданя НВУ Руске слово – Перли шветовей поезиї автора Михала Рамача, Розваляни салаш Янка Сабадоша, Статї и есеї Мирона Жироша, та Женоблоґия авторки Ясмини Дюранїн, Язични аларм Блажени Хома Цветкович и Зборнїк роботох зоз пиятей науковей конференциї младих науковцох и фаховцох.

Учашнїкох и публику през двогодзинову програму водзел Микола Шанта, о кнїжкох бешедовали углавним авторе и рецензенти, як и редаторе виданьох. Акцент програми бул дати на числу кнїжкох котри того року заплановани зоз видавательним планом Руского слова, а з тим и же векшина уж реализована, та и же по конєц рока то будзе єден зоз найпродуктивнєйши рокох зоз коло 20 нови наслови.

Попри тим, визначени и квалитети нових виданьох, богатство Рамачових прекладох шветовей поезиї Перли, же Розваляни салаш приноши приповедки зоз чежких часох, та и факт же кнїжка розпредана нєодлуга як є и видрукована. О Статйох и есейох наглашене же то наисце значни информациї до котрих дошол автор, Язични аларм то кнїжка наменєна шицким котри активно хасную руски язик. Женоблоґия Дюранїновей приноши каждодоньово приповедки зоз живота фамелиї авторки, алє преткани зоз хумором, док Наукови зборнїк предлужує континуитет и будованє твардих фундаментох руским науковцом и їх виглєдованьом.

Скорей промоциї кнїжкох, у голу Дома Култури була отворена и вистава фотоґрафийох и рисункох младого и перспективного виртуалного уметнїка Ярослава Планчака зоз Руского Керестура . Виставу отворел директор Дома култури Владимир Надь Ачим, а Мирослав Малацко пречитал рецензию о авоторови и вистави котру написала Мария Митич зоз Академиї уметносцох у Новим Садзе.

