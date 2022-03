На локалних виберанкох седем лїстини

КУЛА – Заключно зоз остатнїм термином за придаванє виберанкових лїстинох, по 13. марец до полноци, за локални виберанки у општини Кула придати седем лїстини.

Перша придата лїстина то АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ – Вєдно можеме шицко котру придала Коалиция Александар Вучич – Вєдно можеме шицко Сербскей напредней странки, другу придала Социялистична партия Сербиї под назву ИВИЦА ДАЧИЧ – ПРЕМИЄР СЕРБИЇ, и треца лїстина ЗАЄДНЇЦА СЕРБОХ котру придала странка под истим меном. Число штири ноши лїстина под назву Досц було – Суверенисти, Народна странка и Руска странка Душан Гайдукович а придала ю коалиция трох странкох спомнутих у назви, и пията преглашена лїстина Ґрупа гражданох Критична маса – за побиду. Потим, шеста лїстина Кулянци и наш город – зєдинєни за побиду Кули, и остатня, седма, лїстина Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка.

Локални парламент Општини Кула составени зоз 37 одборнїкох, у складзе з тим, перша и треца виберанкова лїстина чишля таке число кандидатох, док лїстина СПС-у понука лєм 20 мена.

На лїстини СНС-у котра будзе под чилом 1, єст 15 кандидатох зоз Кули, осмеро зоз Червинки, седмеро зоз Сивцу, штверо зоз Руского Керестура, два зоз Крущичу и єден зоз Новей Червинки. Зоз Керестура то на 9. месце Мария Шепински, на 11. Михайло Пашо, на 18. Тихомир Медич и на 30. месце Олена Дороґхази.

На лїстини СПС-у под числом два, єст дзевец кандидатох зоз Кули, по штверо зоз Сивцу и Червинки, двойо зоз Руского Керестура, и єден зоз Крущичу. Зоз Керестура на 5. месце Весна Макаї и на 7. Славко Надь.

На лїстини Заєднїца Сербох єст по 16 кандидати зоз Кули и зоз Червинки и пейц зоз Сивцу.

Список кандидатох за остатнї штири лїстини ище вше нє обявени на сайту Републичней виберанковей комисиї, затераз доступни лєм податок же 4. лїстина Досц було – Суверенисти, Народна странка и Руска странка Душан Гайдукович чишлї 20 кандидатох и придата є 12. марца, а 5. лїстина Ґрупа гражданох Критична маса – за побиду придата остатнього дня, 13. марца и чишлї за єдного кандидата вецей, односно 21. Внєдзелю придата 6. лїстина Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка и 7. лїстина Кулянци и наш город – зєдинєни за побиду Кули. Шицки потвердзени на остатнєй схадзки Општинскей виберанковей комисиї у Кули, внєдзелю после 20 годзин, а тераз остава лєм почекац же би вицекол термин од 72 годзини котри предвидзени за жалби по тих ришеньох.

