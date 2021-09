На малу Матку Божу бул и Кирбай у малих шестрох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Швето Рождество пресвятей Богородици – Мала матка Божа, по григориянским календаре, 8. септембра преславене у парохиї св. оца Миколая. Служби Божо були у церкви на 8 и 18 годзин, велька на 10 у Водици у Марийовим святилїщу, а на 8 годзин зоз Службу Божу у манастире Иусусових малих шестрох на Циґлашоре означени и Кирбай тей каплїци.

Там служел парох о. Михайло Малацко, апостол читал Янко Цап, шпиванє водзел Михайло Рамач, а зоз малима шестрами Мартину и Весну Кирбай пришли преславиц и їх приятелє и почитователє.

У казанї парох бешедовал о значеню швета Марийового родзеня, надпоминаюци же Марию Бог вибрал уж з єй народзеньом, а єй святосц и буц на подобу Божу як була вона, требало би буц и нашо сущне опредзелєнє, цо мож посцигнуц лєм теди кед любиме єдни других.

