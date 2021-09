На Медзинародним сайму польопривреди и ТО општини Вербас

ВЕРБАС – Туристична орґанизация (ТО) општини Вербас представела свою роботу, туристичне и друге понукнуце на тогорочним 88. Медзинародним сайму польопривреди.

По словох директорки Туристичней орґанизациї општини Вербас Мариї Златович-Арсениєвич, Саям позберал найлєпше з нашей жеми у обласци польопривредного продуковательства и поживовей индустриї, як и викладательох зоз 17 жемох котри представели найзначнєйши продукти з обласци аґрару, лову и рибалову. Медзи вецей як 800 викладателями, як госц наступела и ТО општини Вербас, вєдно з другима локалнима туристичнима орґанизациями.

Того року свойо представянє базовали на валалским туризму и промововали числених продуковательох єдзеня, напою, чуварох старих ремеслох и други дїялносци, визначела Златович-Арсениявич.

Свойо доприношенє представяню Вербасу дали Ремеселнїцка роботня„Затина”, польопривредни ґаздовства „Роквич” и „Спелта Аларґич”, як и числени други поднїмателє.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)