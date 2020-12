На Миколая у Дюрдьове и Ґосподнїцох

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – Швето Святого Миколая, всоботу 19. децембра, зоз Вельку Службу Божу преславени у Дюрдьове у церква Рождества Пресвятей Богородици и у Ґосподїнцох у церкви Святого архангела Михаїла.

Служби служел домашнї священїк о. Михаил Холошняй, а шпивали члени фамелиї Холошняй. У казанї о. Холошняй медзи иншим бешедовал и о дзешец заповидох Божих, о їх значеньох.

У тих наших обидвох парохийох, Церква и члени церковних одборох ше вше постараю же би дзеци на Служби того дня достали по пакецик. Медзитим, того року нє було так пре чежку епидемиолоґийну ситуацию, та ше члени одборох и священїк порадзели же пакецики дзецом буду подаровали на Служби у церкви лєтнього Миколая шлїдуюцого року.

