На нєдзелю будзе означени Дзень националних меншинох у Вуковаре

ВУКОВАР – Дзень националних меншинох Вуковарско-сримскей жупаниї будзе означени на нєдзелю, 26. септембра, у Вуковаре.

У пополадньових годзинох, на Площи др Франї Тудьмана, на 15 годзин буду отворени штанди националних меншинох, а на 15,30 почнє културна програма културно-уметнїцких дружтвох словацкей, мадярскей, рускей, сербскей, українскей, бошняцкей, албанскей и нємецкей националней меншини. На штандох буду виложени традицийни єдла и ручни роботи.

Дзень националних меншинох орґанизую Кородинация ради и Представнїка националних меншинох Вуковарско-сримскей жупаниї и Мадярска национална меншина Вуковарско-сримскей жупаниї.

