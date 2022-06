На нєдзелю будзе отримана манифестация „Пришли нам Русадля“

БИКИЧ – На нєдзелю, 12.юния, на швето Сошествиє Святого Духа, познатше як Русадля, будзе отримана традицийна манифестация „Пришли нам Русадля“ у орґанизациї КПД „Иван Котляревски“.

Од 16 годзин опрез Дома култури буду отворени штанди, а од 17 годзин у сали Дома култури будзе отримана програма у хторей буду участвовац КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду и СКУД „Святи Сава“ зоз Шиду, як и домашнї КПД „Иван Котляревски“.

После програми, на 18 годзин, будзе зрубованє „майового древка“, а потим друженє за шицких учашнїкох.

