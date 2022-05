На нєдзелю будзе перши Медзинародни турнир у мини рукомету

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 29. мая, у Руским Керестуре будзе орґанизовани перши Медзинародни турнир у мини рукомету на хторим буду участвовац вкупно 12 екипи.

У рамику того Турниру наступя 9 екипи зоз Войводини, єдна зоз Сербиї и два екипи зоз Горватскей, змагац ше буду дзеци векшина у женскей, алє и мишаней конкуренциї, ґенерацийох 2011., 2010. рок и младши.

Змаганє будзе отримане у Спортскей гали и будзе тирвац од 10 по 14 годзин.

Турнир орґанизує Рукометни клуб „Русинˮ.

