На нєдзелю будзе програма у рамикох проєкту „Карпати и омладина – вєдно зме моцнєйши”

ВЕРБАС – У просторийох КПД Карпати у Вербаше на нєдзелю, 27. марца, будзе отримана програма у рамикох проєкту „Карпати и омладина – вєдно зме моцнєйши”.

У програми буду участвовац дзеци з вербаских основних школох котри припадаю рускей, мадярскей лєбо українскей националней меншини и ходза на годзини виборней настави з предмета пестованя мацеринского язика з елементами националней култури, и участвовали у роботньох орґанизованих у рамикох спомнутого проєкту.

Координатор и одвичательна особа за сам проєкт др Деян Загорянски, вєдно зоз наставнїцами котри сотрудзовали на проєкту и робели з дзецми, поволали шицких заинтересованих же би присуствовали програми и потримали наших наймладших.

Початок програми заказани за 16 годзин.

Проєкт „Карпати и омладина – вєдно зме моцнєйши” потримало Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ.

