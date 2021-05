На нєдзелю будзе промоция моноґрафиї о Ирени Колесар

СРИМСКА МИТРОВИЦА – На нєдзелю, 16. мая, у Сримскей Митровици будзе отримана промоция моноґрафиї „Ошмих порцуловей фиґурини” автора Владимира Балащака котра з друку вишла концом 2020. року, а з нагоди означованя 95-рочнїци народзеня Ирени Колесар.

Филмску славу и статус першей югослвянскей филмскей гвизди Ирена Колесар здобула у филму „Славиц” котри, по думаню историчарох филма, видзели коло два милиони жителє тедишнєй Югославиї.

Промоция у Сримскей Митровици ше орґанизує у рамикох Манифестациї „Ноц музея” и у мултимедиялней програми буду виложени и портрети Ирени Колесар, порихтани пригодни музично-сценски наступи, як и аудио-визуелни запис авторки Олґи Карлаварис.

Ирена Колесар народзена у Славонским Броду од оца Руснака и мацери Нємици. Найвекшу часц живота препровадзела у Заґребе дзе такой после Другей шветовей войни була член Горватского народного театру (Хрватско народно казалиште), а у чаше од 1953-1972. рок була ґлумица у Югославянским драмским театру у Беоґрадзе. У историї югославянского театра останє запаметана як єдна од найлєпших толковачох Шекспира, котрого петнац роки бавела и на Дубровацких лєтнїх бавискох, а за вкупне доприношенє филму достала Пулску Арену.

Промоция кїжки, котру вєдно видали Дружтво Руснацох Сримска Митровица и Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) будзе отримана у Барокней сали музея Срима зоз початком на 18 годзин.

