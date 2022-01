На нєдзелю будзе референдум

БЕОҐРАД – На нєдзелю гражданє Сербиї маю нагоду висц на референдум котри розписани пре деполитизацию правосудства. Кед предложени вименки достаню потримовку гражданох, їх будзе провадзиц и пакет правосудних законох, а термин за їх законченє єден рок.

На референдуме будзе поставене питанє꞉ Чи сце за потвердзованє акта о пременки Устава Републики Сербиї?, а понукнути одвити буду꞉ ГЕЙ и НЄ.

Право гласа маю 6.739.441 особа, од чого у Войводини єст 1.728.991 особа з правом гласа. Гласацки лїстки видруковани на 29 язикох, односно на сербским и язикох националних меншинох котри у службеним хаснованю.

Гласацки места отворени од 7 до 20 годзин.

Най здогаднєме, одлуку на референдуме принєше векшина гласох, з оглядом же утаргнути цензус од 50 одсто плус єден глас.

На тоти крочаї ше Сербия обовязала у прегваряцким процесу зоз Европску унию, до ефикаснєйшого судства и лєпшей защити правох гражданох.

