ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 20. марца, будзе роботна акция ушорйованя парку за дзеци. Роботна акция почнє на 9 годзин.

Шицки котри сцу участвовац у акциї потребне же би вжали свойо рукавици, метли, лопати и грабелки.

