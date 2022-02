УСКИ КЕРЕСТУР – Месне Здруженє пензионерох отрима порядну рочну Скупштину на нєдзелю, 13. фебруара з початком на 15 годзин у своїх просторийох на Фрушкогорскей улїци.

На Скупштину поволани шицки члени.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)