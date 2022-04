ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 24. априла, у Дюрдьове, у Велькей сали, з початком од 20 годзин отрима ше Вельконоцни рочни концерт. На концерту буду участвовац аматере дюрдьовского Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”. Уходнїца будзе коштац 200 динари.

Рочни концерт Дружтва помогли Општина Жабель, Завод за културу войводянских Руснацох и Национални совит рускей националней меншини.

