РУСКИ КЕРЕСТУР – Дринґацки обегованя коньох, котри орґанизує Конїцки клуб Русин, буду отримани на нєдзелю 4. юлия, з початком на 14,30 годзин на керестурским Гиподроме Леї.

Орґанизаторе того року наявюю аж седем обеговацки точки, у медзипрограми за публику предвидзени дефиле парадних запрагох, а за наймладших заплановани змагательни бависка зоз символичнима наградами, як уж вецей роки потераз.

Покровитель змаганя Општина Кула.

