На нєдзелю заєднїцка схадзка двох коцурских месних одборох

КОЦУР – У Доме култури у Коцуре на нєдзелю, 22. авґуста, з початком на 20 годзин будзе отримана заєднїцка схадзка Месного одбору Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад и Месного одбору Коцур Рускей матки.

На Дньовим шоре предложеним за схадзку находза ше шейсц точки.

Бешеди будзе о орґанизованю конференциї за новинарох пошвеценей збуваньом на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету у Новим Саду, розпатранє критериюмох бодовней лїстини креираней за случай евентуалного злучованя руских оддзелєньох Основней школи у Коцуре, о плану участвованя делеґациї Рускиньох и Руснацох на Конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох од 9. по 11. септембер у Ґорлицох и Кринїци у Польскей. Тиж, єдна з точкох Дньового шору и розгварка о пририхтованю тематскей трибини Рускей матки котра пошвецена култури рускей националней заєднїци у Коцуре, и о конкурсу и концепциї Коцурскей чутки 2021, чия централна манифестация планована за конєц новембра.

За шицки додатни информациї контактовац проф. др Михайла Фейсу на мейл-адресу fejsam@gmail.com и Славицу Чельовски на slceljovski@gmail.com.

