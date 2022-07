На нєдзелю змаганє у лапаню риби на дуґов

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє спортских рибарох (ЗСР) „Коляк” з Руского Керестура на нєдзелю, 31. юлия, орґанизує змаганє у спортским риболову на дуґов.

Сход шицких заинтересованих змагательох, а котри муша буц члени ЗСР, на 6 годзин рано на базену у рибарскей хижки. Змаганє будзе тирвац три годзини, а рибу ше будзе лапац з єдним циґоньом.

После змаганя будзе обезпечени полудзенок за шицких змагательох, а зоз собу треба вжац лєм прибор за єдзенє. Шицки додатни информациї мож достац при Миркови на число телефона 064 268 37 51.

