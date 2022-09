На нєдзелю змаганє у лапаню риби

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 11. септембра, у Руским Керестуре будзе отримане змаганє у лапаню риби, у рамикох XXXI Спортских бавискох „Яша Баков”

Змаганє будзе отримане на рибалове Еделински, а почнє на 8 годзин.

