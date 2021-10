БАЧИНЦИ – На нєдзелю 31. октобра на швето Апостола и Євангелисти Луки, церква и вирни шветочно преславя храмове швето Кирбай.

Як нам гварел парох о. Дарко Рац, Архиєрейску Службу Божу будзе служиц преосвящени владика кир Георгий Джуджар зоз паноцами хтори будуз сослужовац,а кирбайске богослуженє заказане на 11 годзин.

