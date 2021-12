КОЦУР – У церковней сали грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре на нєдзелю, 19. децембра, будзе отримани Крачунски вашар.

Того дня на вашаре шицки нащивителє годни купиц ручни роботи, рижни прикраски и друге за наиходзаци новорочни и крачунски швета.

Поволую ше шицки валалчанє же би того дня, на швето св. Миколая, нащивели и Крачунски вашар и потримали шицких викладательох.

