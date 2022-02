БИКИЧ – Наютре, 27. фебруара, образ Водицовей Марийовей икони будзе принєшени до церкви у Бикичу.

Паноцец Владимир Еделински Миколка будзе служиц Шветочну Службу Божу, а потим будзе служени и Молебен.

После Бикичу, образ будзе пренєшени до церкви у Беркасове, а 13. марца до церкви у Шидзе.

