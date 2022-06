РУСКИ КЕРЕСТУР – За своїх наймилших покойних Керестурци ше зоз панахиду на нєдзелю, 12., юния на 16 годзин приду помодлїц на место на котрим спочиваю.

Панахида ше модлї на нєдзелю Шицких Святих, кед ше вирни керестурскей парохиї стретню при крижу на штред темотова и зоз своїм парохом и капеланами ше помодля за души своїх блїзких покойних.

